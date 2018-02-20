ABD tabelasını buldu

Türkiye , ABD'ye tarihi bir cevap verdi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı değişti. Nevzat Tandoğan olarak bilinen caddenin bundan sonra Zeytin Dalı Operasyonu'nun adını taşıyacağı belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Numerataj Şube Müdürlüğü ekipleri, caddenin adının bulunduğu direkteki Nevzat Tandoğan tabelasını dün indirdi. Yerine "Zeytin Dalı" yazılı tabela yerleştirildi. Bu sırada elçilik binasındaki ABD bayrağının yarıya çekilmiş olması dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.