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tabelasını buldu

’nin ’deki adres bilgileri güncellendi! ’da büyükelçiliğin bulunduğu caddeye adı verildi. Yeni tabela dün eskisiyle yer değiştirdi...

ABD tabelasını buldu
, 'ye tarihi bir cevap verdi. ABD'nin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı değişti. Nevzat Tandoğan olarak bilinen caddenin bundan sonra Operasyonu'nun adını taşıyacağı belirtildi. 'ne bağlı Numerataj Şube Müdürlüğü ekipleri, caddenin adının bulunduğu direkteki Nevzat Tandoğan tabelasını dün indirdi. Yerine "Zeytin Dalı" yazılı tabela yerleştirildi. Bu sırada elçilik binasındaki ABD bayrağının yarıya çekilmiş olması dikkat çekti.
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