YPG’yi gömdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’dan seslendi: Biz ne dedik, bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz dedik. Gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. Terör örgütlerini tepelemek bizim için vakayı adiyedendir
Kendini bilmez teröristler bizim topraklarımıza oralardan roketler atarlarsa, şehitlerimiz olursa sabredemeyiz. 100'e yakın şehidimiz oldu. Bıçak kemiğe dayandı. Verilen sözler yerine getirilmedi. Arkamızdan işler çevrildi. Önce yanlışları bir düzeltecekler ki bizden talepte bulunsunlar.
Şimdi PKK'sı da DEAŞ'ı da PYD'si de gömülmeye başladı. Biz ne dedik, bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz dedik. Gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. Ya buraları bırakıp gidecekler veya silahları gömecekler, üzerine de betonu atacaklar. Terör örgütlerini tepelemek bizim için vakayı adiyedendir.
Onlara teslim edilen binlerce kamyon ve uçak dolusu silahlar inkar edilmesin, bu politikadan da derhal vazgeçilsin. Bunların hepsini biliyoruz. Terör örgütlerinin her çeşidi ile başedecek imkanımız var. Bizden teröristleri isteyenler kendilerindeki teröristleri acaba niye teslim etmiyorlar, bunun hesabını versinler.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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