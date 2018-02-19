PKK Avrupa’dan besleniyor
Suriye araştırmacısı Kyle Orton Takvim’e konuştu: PKK, Avrupa için kullanışlı bir örgüt. Özellikle Batı’nın Tayyip Erdoğan’a karşı negatif duygularının olması PKK’ya desteği kuvvetlendiriyor. Onlara o kadar geniş alan verdiler ki, isteseler bile terör örgütünü Avrupa’dan kolayca çıkaramazlar...
İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Henry Jackson Derneği tarafından "Unutulmuş yabancı savaşçılar:
Suriye'deki PKK" raporunu yazan Kyle Orton ile PKK'nın Avrupa yapılanmasını ve PKK'ya katılan Avrupa vatandaşları üzerine konuştuk.
Batı ülkeleri terör örgütlerine neden alan açıyor?
Batı ülkeleri, terörist örgütlere göz açtırmamak için elinden geleni yapıyor.
Bazılarının ihmal edilmesi sadece önem derecesiyle alakalı. İngiliz ve Avrupa hükümetlerinin PKK'ya daha az odaklanmasının nedenlerinden biri de bu: DEAŞ gibi grupların olması. PKK, DEAŞ gibi Avrupa şehirlerinde canlı bombalar kullanmıyor.
PKK Avrupa'da nasıl yer buldu? Hangi ülkeler ona destek veriyor?
PKK, Avrupa'ya 1980'lerin başlarında askeri cunta tarafından Türkiye'den uzaklaştırılmasıyla geldi. Destekçi ve finansman toplamak amacıyla bir altyapı oluşturdu. PKK'nın Avrupa'daki ilk önderi/sorumlusu Çetin Güngör'ün örgütten ayrılması ve sonrasında infaz edilmesi sonucunda, altyapı bir parça kesintiye uğramıştır.
PKK'nın Avrupa'da örgütlenmesi nasıl?
Avrupa'da yasal ön organizasyonlar ağıyla genişleyen güçlü bir altyapıya sahip: TV kanalları, yayınevleri, yarı eğitimle ilgili çocuklar için tesisler ve buna benzer örgütlenmesi uzun zamandır devam etti.
PKK, örgüte katılanları nasıl yetiştiriyor ve Ortadoğu'ya gönderiyor?
Kürt toplulukları arasında, PKK'nın üye toplaması direkt olarak gerçekleşiyor. Gayelerini, bireylere ve ailelere yayıyorlar. Bu uzun süren bir süreç. Bazen birini ikna etmek aylar alabiliyor. 2014'ten beri Kürt bölgelerinin dışındaki yerlerden insanlar YPG'ye katılıyor.
Avrupa'da Kürt olmayanlar nasıl PKK'ya katılıyor?
Kürt olmayanlar arasında PKK'nın üye toplaması kısmen farklı. YPG'ye katılan pek çok Kürt olmayan üye, en azından ilk zamanlarda, PKK'ya katıldıklarından habersizdi. Gelinen noktada çoğunluğu öğreniyor, çünkü saflara katılmadan önce birkaç hafta ideolojik eğitimden PKK Avrupa'dan geçiyorlar. Genellikle, üyeleri Rojava'ya ulaştırma lojistiği PKK tarafından yönetiliyor; üyeler Kuzey Irak'a ve bazı durumlarda Türkiye'ye geliyor ve buralardan Suriye'ye götürülüyor.
PKK'nın Avrupa'dan yıllık kazancı ne kadardır?
PKK'nın Avrupa kanadının geliri tahmini olarak 40 milyon ile 70 milyon sterlin arasında (200 milyon ile 350 milyon TL).
Batı'nın, PKK'yı desteklemesinin nedeni nedir?
Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'a karşı negatif duyguların olması. Bu olay çoğu insan tarafından "Kürt" olarak bilinenlere karşı pozitif duygular oluşmuş durumda. PKK'nin kendi hareket becerisi, özgür ifade konusundaki endişeler sebebiyle Avrupa ülkeleri, politik olarak PKK faaliyetlerine göz yumuyor. Özellikle propagandanın üzerine girmesini zorlaştıran bir ortam yaratıyor.
UYUŞTURUCU VE İNSAN TİCARETİ
Finansman nasıl sağlanıyor?
Gelir getiren çeşitli kriminal işler yürütmektedir: Uyuşturucu, herkesin bildiği gibi ama insan kaçakçılığı, para aklama, PKK'nın devrimci vergisi olarak adlandırdığı haraç, çay ve tütün gibi yasal malların kaçakçılığı. Ortadoğu'da, PKK'nın gelir etmesi biraz daha farklı ama çoğunlukla bağlantılı. Örneğin, uyuşturucu üretim zincirinin çeşitli kısımları Irak'tadır ve PKK'nın vergileri bölgede önemlidir. Vergi, PKK kontrolündeki alanlara uygulanır.
AVRUPA İSTESE DE PKK'DAN KURTULAMAZ
Avrupa istese, PKK'yı kısa sürede çökertebilir mi?
Hayır. Avrupa Birliği ülkeleri, içlerindeki PKK altyapısından kurtulamayacak durumda. Altyapı iyi sağlamlaştırılmış/ kemikleşmiş ve yasal çizgiden çok iyi yürüyor. Bu AB ülkelerinin PKK aktivitelerini engellemek için yapabileceği ek önlemler yok demek değil. Ama son zamanlarda bazı adımlar atılmaya başlandı. Atılan adımlar sorunu yok etmek yerine sınırlamak ve yönetmek amacında.
Ali DEĞERMENCİ
Fotoğraf: Tuğba DUMAN
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , PKK , Kyle Orton , Suriye , DEAŞ , YPG , PYD , Ortadoğu , Irak , Türkiye
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
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