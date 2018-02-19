Kardeşimi kocası öldürdü

İntihar ettiği öne sürülen kadının ağabeyi konuştu. Kardeşini kocasının öldürdüğünü iddia etti. Hatay'da 1 yıllık evli Medine Kara, geçen yıl evlerinde atıl malzemelerin kullanıldığı odanın kapı kirişinde asılı olarak bulundu. Yapılan incelemede, vücudunda 'dokubozukluğu' tespit edilen, iki bacağı kaval kemiği seviyesinde 'morarmışalan', sırt ve boyun alt kısmında kızarıklıklar olan, sağ diz ön kısmı ve iki diz kapağının da dış kısmında morarmalar olduğu belirlendi. Kara'nın ağabeyi turizmci Mehmet Ok (39) ise kardeşinin intihar edebilecek biri olmadığını öne sürerek, "Kardeşimin, eşi tarafından dövüldüğünü, işkence gördüğünü, psikolojik baskı uygulandığını duymuştum. Olaya intihar süsü vererek, onu iple asan kocasıdır. Bir yıl önce beyaz gelinlikle gönderdiğimiz kardeşimizi, beyaz kefenle aldık. Eşi cenazeyebile gelmedi. Bu da suçluluğununbir göstergesidir" diye konuştu. Sözlerine şöyle devam etti: "Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı'nın olayı polisten alarak jandarmaya vermesi de akıllarda soru işareti bıraktı. Ahmet Kara'nın ifadesi ayrıntılı olarak alınmadı. Bir üst mahkemeye itiraz ettik. Mahkeme olay yerinde yapılan otopsi ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirledi ve itirazımız kabul ederek takipsizlik kararını bozdu. Kardeşim kesinlikleeşi tarafındanöldürüldü ve intiharsüsü verdi. Dosya yeniden açıldı. Kardeşimin mezarının açılıp DNA testi yapılmasını istiyoruz. Türk adaletine güveniyorum. Kardeşimi öldürenler cezasını çekecektir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.