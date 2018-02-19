;
Yol Durumu
  1. HDP, kendi kazdığı çukura düştü
  2. YPG’yi gömdük

Kara elmas operasyonu

Kara elmas operasyonu
FETÖ'ye para aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. (KİAŞ) eski Genel Müdürü 'nun da aralarında bulunduğu biri kadın 4 kişi dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Şüphelilerin, Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) iştiraki KİAŞ'ı yaklaşık 50 milyon dolar zarara uğrattığı iddia edildi.

Ali OKTAY
Etiketler: , ,
  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar