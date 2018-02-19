Kara elmas operasyonu

; 20 / 5 14 / 2 13 / -1 3 / -3 14 / -1 13 / 0 12 / -2 21 / 12 1 / -5 8 / 2 16 / 7 12 / 2 11 / 0 15 / 0 5 / -3 9 / 2 9 / 0 5 / -1 11 / 0 13 / 2 13 / 6 10 / 5 12 / -2 12 / -3 16 / 5 15 / 2 13 / 3 10 / 4 10 / -2 11 / -2 4 / -6 12 / 0 15 / 2 10 / 6 8 / -2 4 / -3 18 / 5 10 / 2 12 / 0 10 / 5 16 / 8 14 / 3 13 / 1 13 / -1 3 / -4 11 / -3 14 / -4 11 / 0 9 / 4 13 / -2 15 / 3 11 / 5 14 / 2 12 / 0 10 / -2 14 / 5 12 / 3 19 / 9 13 / 4 9 / 1 12 / -2 14 / -1 10 / 4 19 / 6 10 / 5 12 / 4 10 / 3 13 / 2 9 / 6 12 / -3 16 / 4 9 / 2 9 / 4 14 / 0 9 / 6 11 / -1 13 / 2 4 / 1 12 / 4 10 / -4 9 / 3 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak FETÖ'ye para aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan Kömür İşletmeleri A.Ş. (KİAŞ) eski Genel Müdürü Oktay Rıfat Kuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu biri kadın 4 kişi dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Şüphelilerin, Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) iştiraki KİAŞ'ı yaklaşık 50 milyon dolar zarara uğrattığı iddia edildi. Ali OKTAY 19 Şubat 2018, Pazartesi Gazete
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