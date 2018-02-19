Afrin size

Avrupa'dan lejyoner kılığında Suriye'ye giden ajanlar, YPG'ye katıldı. Terör örgütünün paçavralarını giyip Afrin'de toplandı. "Biz geldik" diyerek Türkiye'yi tehdide kalkıştı.

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İşte o ajanlardan Hollandalı Sjoerd Heeger, askerlerimize bombalı araçla saldırmaya çalıştı. Ama başaramadı. Bordo Bereli keskin nişancı tarafından alnından vurularak haklandı.



Sırrıberk Arslan