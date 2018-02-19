;
Yol Durumu
  1. Kemal Kılıçdaroğlu’nun son iğrençliği

Afrin size

Bordo Bereli keskin nişancı , Afrin’de askerimize bombalı araçla saldırmak isteyen Hollandalı ajanı işte böyle safdışı bıraktı

Afrin size
Avrupa'dan lejyoner kılığında Suriye'ye giden ajanlar, YPG'ye katıldı. Terör örgütünün paçavralarını giyip Afrin'de toplandı. "Biz geldik" diyerek Türkiye'yi tehdide kalkıştı.

İşte o ajanlardan Hollandalı Sjoerd Heeger, askerlerimize bombalı araçla saldırmaya çalıştı. Ama başaramadı. Bordo Bereli keskin nişancı tarafından alnından vurularak haklandı.

Sırrıberk Arslan
  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar