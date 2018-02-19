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300 kilometrekarelik alan temizlendi

300 kilometrekarelik alan temizlendi
Zeytin Dalı Harekatı, 30. gününde sürerken, Mehmetçik ile Özgür Ordusu'nun Afrin kırsalındaki ilerleyişi devam etti. Kilis'in Suriye sınırında konuşlu bulunan Fırtına obüsleri, tank ve ÇNRA tarafından /'nin sığınak, barınak, mevzileri geceden beri ateş altına alındı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 614'e yükseldi. Harekatın başından beri 300 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi. Bu bölgelerde Mehmetçik, tuzaklanan mayın ve patlayıcıları imha etmeye devam etti. Yine teröristlerden temizlenen Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Darmık Dağı'ndaki yol yapım çalışması da bölgedeki sis ve yağış nedeniyle aralıklarla sürdü. Doğu cephesinde ise Burseya Dağı'na yerleşen , bölgede bulunan tünellerde arama tarama faaliyetlerine ara vermedi.

Uğur YILDIRIM
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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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