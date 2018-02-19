3 nesil aynı turnuvada

Nevşehir'de düzenlenen Kadınlar Satranç Turnuvası'na, Nazire Taşkın (63), kızı SevdaTaşkın (45) ve torunu GüneşIşın Taşkın (15) da katıldı. Müsabakanın hakemliğini ise damat Hüseyin Taşkın yaptı. Nazire Taşkın, 1986'da gazete kuponlarıyla satranç takımı aldıklarını ve satrancı öğrenerek oynamaya başladığını anlatarak, "Satranç takımım sürekli salonda durur. Gelen misafirlerle de satranç oynarım" dedi. Torunu Güneş Işın Taşkın da evde herkesin satranç oynadığını ifade ederek, "Babam satranç hakemi olduğu için ona özendim ve ben de satranç oynamaya başladım. Turnuvalarda annem ve anneannemle karşılaştığım zaman heyecanlanıyorum" diye konuştu. Turnuva hakemi Hüseyin Taşkın da ailece satranç oyuncusu olmaktan gurur duyduklarını belirterek "Kimin kiminle oynadığı bizim için önemli değil. Biz hakemler daima tarafsızız" ifadelerini kullandı. ■ Alp KÖRÜKCÜ
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