Türk askeri sivilleri vurmuyor

PYD/PKK mensubu bir terörist, örgüt mensuplarının Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda hedef olmamak için sivil kıyafetler giydiğini ve halkın içinde gizlendiğini belirtti. Rusya'nın resmi Russia Today (RT) Arapça televizyon kanalı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayınladı. Röportajda, elinde silah bulunan teröristin sivil kıyafetler içinde olduğu görüldü. PYD/PKK'nın sivilleri istismar stratejisini ifşa eden terörist, "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz" ifadesini kullandı. Muhabirin "Neden sivilkıyafet giyiyorsunuz?" sorusuna da terörist, Türk askerinin Afriniçinde sadece askeriüniformalıları hedefaldığını söyledi ve Mehmetçik'in sivilleri dokunmadığını kendi ağzıyla itiraf etti. Afrin'deki sivilleri kendisine kalkan olarak kullanmaya çalışan PKK'nın, sivil yerleşimlere yuvalandığı biliniyor.
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