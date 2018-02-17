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Türk askeri sivilleri vurmuyor

’li teröristler Mehmetçik’in sivil hassasiyetini kendi ağızlarıyla itiraf etti.

Türk askeri sivilleri vurmuyor
PYD/PKK mensubu bir terörist, örgüt mensuplarının Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda hedef olmamak için sivil kıyafetler giydiğini ve halkın içinde gizlendiğini belirtti. Rusya'nın resmi (RT) Arapça televizyon kanalı, 'nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayınladı. Röportajda, elinde silah bulunan teröristin sivil kıyafetler içinde olduğu görüldü. /'nın sivilleri istismar stratejisini ifşa eden terörist, "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz" ifadesini kullandı. Muhabirin "Neden sivil kıyafet giyiyorsunuz?" sorusuna da terörist, Türk askerinin Afrin içinde sadece askeri üniformalıları hedef aldığını söyledi ve Mehmetçik'in sivilleri dokunmadığını kendi ağzıyla itiraf etti. Afrin'deki sivilleri kendisine kalkan olarak kullanmaya çalışan PKK'nın, sivil yerleşimlere yuvalandığı biliniyor.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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