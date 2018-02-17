'Soy'ağacı!
Vatandaş, dedesine odaklandı. Soy ağacını tıkladı. “Babasının annesi Rihan. İki harfle Rihanna’yı kaybettik” yorumu sosyal medyayı salladı. Ağaçta geyik çiçekleri açarken uzmanlar uyardı: Dolandırıcılara, hırsızlara dikkat edin...
Yüzmeyi Yaşako dedemden öğrenmişim...
Soy ağacı konusu dışında espriler olabilir. Halkımız çok kısıtlandı.
Ajda Pekkan'ın soy ağacı kendisi ile başlayıp kendisi ile bitiyormuş.
Soy ağacı sonuçları açıklanmış. Baktım yerleşememişim. Seneye tekrar deneyeceğim.
Soy ağacı sisteminde 1890 doğumlu büyük nenem yaşıyor görünüyor. Denk gelen olursa haber versin.
Yahu 1820'lerde falan doğan bütün nineler dedeler sağ görünüyor. Bu ülke asla 81 milyon kişi olamaz...
Soy ağacında dedemden ötesi yok. Galiba bizim soy ağacına aşılama yapılmamış.
Kız istemeye giderken şunları almayı unutmayın. Çiçek, çikolata, soy ağacı çıktısı.
Bizim soy ağacını kesip yerine gökdelen dikmişler.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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