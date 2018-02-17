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'Soy'ağacı!

Vatandaş, dedesine odaklandı. nı tıkladı. “Babasının annesi Rihan. İki harfle ’yı kaybettik” yorumu sosyal medyayı salladı. Ağaçta geyik çiçekleri açarken uzmanlar uyardı: Dolandırıcılara, hırsızlara dikkat edin...

Soyağacı!
E-devlet, 'yi bilgisayar başında topladı. Çünkü işin ucunda soyağacı vardı. Vatandaşlar atalarını bulmak için bilgisayar tuşlarını tıkladı. Bilgilerine ulaşanlar büyük heyecan yaşadı. Bazı vatandaşlar ise durumu abartıp bilgilerini sosyal medyaya taşıdı. İşte uzmanlar bunun son derece tehlikeli olduğunu açıkladı. Bilişim Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve siber güvenlik uzmanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, şu ifadeleri kullandı. "Soyağacı hizmeti faydalı ama bu bilgilerin sosyal medyada paylaşılıyor olması çok riskli. Çünkü bilgisayar korsanları, soy ağacından elde ettikleri bilgileri dolandırıcılık için anahtar olarak kullanıyor... Özellikle anne kızlık soyadını yayınlamak son derece tehlikeli." Tüm bu uyarılara rağmen Twitter'da dün yine soyağacı rekoru kırıldı. İşte o mesajlar:

Yüzmeyi Yaşako dedemden öğrenmişim...
Soy ağacı konusu dışında espriler olabilir. Halkımız çok kısıtlandı.
Ajda Pekkan'ın kendisi ile başlayıp kendisi ile bitiyormuş.
Soy ağacı sonuçları açıklanmış. Baktım yerleşememişim. Seneye tekrar deneyeceğim.
Soy ağacı sisteminde 1890 doğumlu büyük nenem yaşıyor görünüyor. Denk gelen olursa haber versin.
Yahu 1820'lerde falan doğan bütün nineler dedeler sağ görünüyor. Bu ülke asla 81 milyon kişi olamaz...
Soy ağacında dedemden ötesi yok. Galiba bizim soy ağacına aşılama yapılmamış.
Kız istemeye giderken şunları almayı unutmayın. Çiçek, çikolata, soy ağacı çıktısı.
Bizim soy ağacını kesip yerine gökdelen dikmişler.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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