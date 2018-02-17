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Memleket ocağı

Memleket ocağı
Taş Kömürü Kozlu ve Karadon müessese müdürlüklerine bağlı maden ocağında çalışan işçiler, ocağa inmeden önce bir araya geldi. için dua etti ve kurban kestirdi.


Madenciler, "Yer altından Mehmetçiğimize selam ve saygılarımızı gönderiyoruz" dedi.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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