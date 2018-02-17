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’a veda

Kolsuz Agop’a veda
Prof. Dr. Agop Kotoğyan (79)... 13 yaşındayken çalıştığı gümüş atölyesinde bir kolunu kaybetti. Tüm zorluklara rağmen tıp fakültesini bitirdi. " benim vatanım" deyip yurt dışından gelen teklifleri reddetti. İşte "" olarak bilinen Türkiye'nin en önemli dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Kotoğyan kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Dün ünlü profesör için mezun olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tören düzenlendi. Kotoğyan, bugün Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenin ardından toprağa verilecek.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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