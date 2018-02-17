Kolsuz Agop’a veda

Prof. Dr. Agop Kotoğyan (79)... 13 yaşındayken çalıştığı gümüş atölyesinde bir kolunu kaybetti. Tüm zorluklara rağmen tıp fakültesini bitirdi. "Türkiye benim vatanım" deyip yurt dışından gelen teklifleri reddetti. İşte "Kolsuz Agop" olarak bilinen Türkiye'nin en önemli dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Kotoğyan kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Dün ünlü profesör için mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tören düzenlendi. Kotoğyan, bugün Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenin ardından toprağa verilecek.
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