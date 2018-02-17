Kırık boyunla 10 gün dolaştı

Şırnak'ta arkadaşları ile halı sahada top oynayan Mehmet İlhan (21), aldığı bir darbe ile yere düştü. Ayağa kalktığında boyun ağrısı çektiğini söyleyen Mehmet İlhan, 10 gün boyuncu bu ağrılar ile yaşamını devam ettirdi. Artık boynunu kıpırdatamayacak hale gelen genç, Şırnak Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler ve çekilen röntgen ile Mehmet İlhan'ın boynunda kırak tespit edildi ve ameliyat edilmesine karar verildi. Gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile Mehmet İlhan sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Op.Dr. Burak Yılmaz, boyun kırığı hastalarının çoğunun olay yerinde hayatlarını kaybettiğini ifade ederek "Mehmet'in boyunundaki kırık kafa ile boynun birleştiği yerdeydi. Ancak Mehmet şanslı bir hasta. Boynu kırılmış, uzun süre takip edilmemiş. Boynundaki kırık da kaymaya başlamıştı. Mehmet'i ilk gördüğümde ben bile korktum. Şimdi gayet iyi" dedi.
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