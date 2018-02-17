İlk şart Menbiç

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, dün ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’u kabul etti. Türkiye iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için ABD’ye ilk şartının Menbiç’in YPG’den temizlenmesi” olduğu mesajını verdi
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara'daki temaslarını tamamladı. Önceki akşam Ankara'ya gelen Tillerson, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı 3 saat 15 dakika süren görüşmede iki ülke arasındaki sorunlar masaya yatırıldı. Bu görüşmenin sabahı da iki bakan Devlet Konukevi'nde bir araya gelerek görüşmelerini sürdürdü. Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi için ortak mekanizma kurulması kararı aldıklarını kaydetti. "İlk toplantı da Mart ayının ortasından önce gerçekleşecek. Bu konuda da mutabakatımız var" diye konuştu. Çavuşoğlu, Suriye'nin Menbiç şehrinde bulunan terör örgütü YPG mensuplarının çıkarılması için ABD'nin Türkiye'ye söz verdiğini hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:
'BAZI TAAHHÜTLERİMİZ VAR' "YPG'nin Fırat'ın doğusuna geçme konusunda emin olmamız, uygulamayı da birlikte görmemiz lazım. Şimdi Menbiç yüzde 95 Arap şehri ise YPG unsurlarının burayı yönetmesi ve güvenliğini tesis etmesi buranın hiçbir zaman istikrara kavuşmaması demektir. Menbiç ve diğer şehirleri istikrara kavuşturabilmek için bu anlayışla birlikte çalışacağız, koordine edeceğiz ve bundan emin olacağız. YPG buradan çıktıktan sonra ABD ile bu konularda adım atabiliriz ama YPG'nin bir an önce buradan çıkması lazım. Bu ABD'nin bize vermiş olduğu bir söz." Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin sadece çıkarlara dayalı müttefik ilişkisi olmadığını belirten Bakan Tillerson ise "Daha önceden bazı taahhütlerimiz var. Bu taahhütler henüz tamamlanmadı. Çalışma grupları çerçevesinde bunların üzerinde çalışacağız. Menbiç buradaki öncelik olacak" dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu ile Rex Tillerson'ın görüşmesinin ardından ABD ile Türkiye'nin mutabık kaldığı konularla ilgili ortak bildiri yayımlandı. Bildiride ABD'nin FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini kınayan ve "Türkiye'nin demokratik yollarla seçilmiş hükümetiyle ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğu" belirtilen ifadeler de yer aldı.
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