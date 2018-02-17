Hilal doğdu
Suriye'nin kuzeyindeki Azez İlçesi'nde yaşayan Araplar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemek amacıyla Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla konvoy oluşturdu. Konvoya katılan araçların önlerine Türk bayrakları asıldı, bayrakların üzerine de zeytin dalları bırakıldı.
Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , TSK , Türkiye
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
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