;
Yol Durumu
  1. Erdoğan: "Ya bu oyunu bozacağız ya da bir asır prangalarla yaşayacağız!"
  2. Bank Asya kredisiyle FETÖ'ye kilise ve papaz evi

Hilal doğdu

Hilal doğdu
Afrin'in Cinderes Beldesi'nde terör örgütü PKK'nın zulmünden kaçan Kerduş Ailesi'nin hikayesi ağlattı. Onlar arasında Hilal Teyze de vardı. Hilal Teyze aralarında torunlarının da bulunduğu ailesiyle terör örgütünden kaçarken hainler tarafından sırtından kurşunlandı. Oğulları Delal ile Abdulsamed onu 12 kilometre taşıyıp 'ye ulaştırdı. Sınırda onlara Türk askeri kucak açtı. Hilal teyze hastaneye gönderilip ameliyat edildi.


Suriye'nin kuzeyindeki Azez İlçesi'nde yaşayan Araplar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () başlattığı 'nı desteklemek amacıyla Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla konvoy oluşturdu. Konvoya katılan araçların önlerine Türk bayrakları asıldı, bayrakların üzerine de zeytin dalları bırakıldı.
Etiketler: , ,
  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar