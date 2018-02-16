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Yeni döneme girdik

Yeni döneme girdik
Başbakan , 'da Başbakanı Angela ile bir araya geldi. Zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Yıldırım, "Almanya ve Türkiye'de çok şey değişti. Bunlar geride kaldı, yeni bir dönemdeyiz. terörle mücadele ederken NATO'nun da sınırını koruyor. Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz" dedi. Merkel de, "İlişkilerimizi daha yoğun biçimde sürdürmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Yıldırım, muhabir olmadığı halde içeri giren ve yalan fotoğraflarla provokatörlük yapan PKK yanlısı Armanc Agid Nerweyi'ye, haddini bildirdi. "Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel" dedi.

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