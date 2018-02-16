Yeni döneme girdik

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Yıldırım, "Almanya ve Türkiye'de çokşey değişti. Bunlar geride kaldı, yenibir dönemdeyiz. Türkiye terörle mücadele ederken NATO'nun da sınırını koruyor. Bu mücadeleyi verirken dostlarımızıdaha fazla yanımızda görmeyiarzu ediyoruz" dedi. Merkel de, "İlişkilerimizidaha yoğun biçimde sürdürmekistiyoruz" ifadesini kullandı. Yıldırım, muhabir olmadığı halde içeri giren ve yalan fotoğraflarla provokatörlük yapan PKK yanlısı Armanc Agid Nerweyi'ye, haddini bildirdi. "Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel" dedi.
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