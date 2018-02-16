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Temİz

Temİz Burseya
Stratejik öneme sahip Dağı'nda görev yapan , oluşturulan mevzilerde elleri tetikte 24 saat nöbet tutmaya başladı. Burseya'da teröristlerin saklandığı tüneller tek tek temizleyen Mehmetçik, tuzaklanmış patlayıcıları da imha etmeyi sürdürdü.
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