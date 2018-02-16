Selam durun şanlı yiğitlere

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Bayburt 4'üncü Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'ndan askeri konvoy, törenle yola çıktı. Konvoyu, ellerinde Türk bayrakları ile kışla önüne gelen Bayburtlular, dualarla ve bayraklarla uğurladı. Zırhlı araç konvoyunun Afrin'de adım adım devam eden operasyona takviye olarak gönderildiği öğrenildi.
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