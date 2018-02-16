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Sapık öğretmene 31 yıl hapis

Sapık öğretmene 31 yıl hapis
Adana'da bir ortaokulda 11 yaşındaki 4 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu, öğrencilerden birini hürriyetinden yoksun kıldığı iddiasıyla yargılanan Türkçe öğretmeni A.A. (40) hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında suçlamaları reddederek iftira atıldığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, A.A'yı 31 yıl 2 ay 28 gün hapisle cezalandırdı. İddianamede, A.A.'nın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 62 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.
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