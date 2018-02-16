Sapık öğretmene 31 yıl hapis

Adana'da bir ortaokulda 11 yaşındaki 4 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu, öğrencilerden birini hürriyetinden yoksun kıldığı iddiasıyla yargılanan Türkçe öğretmeniA.A. (40) hakim karşısına çıktı. Sanıksavunmasında suçlamaları reddederekiftira atıldığını öne sürdü. Mahkemeheyeti, A.A'yı 31 yıl 2 ay 28 gün hapislecezalandırdı. İddianamede, A.A.'nın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 62 yıl hapislecezalandırılması istenmişti.
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