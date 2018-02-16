Ölümün kıyısında

Bunalımdaki genç kız canına kıymak istedi. Bir vatandaş intihara engel oldu. Olay dün İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç bir kız, belindeki bıçakla sahile gitti. İntihara teşebbüs etti. Eline aldığıbıçağı zaman zaman kendinedayayan zaman zaman dabeline koyan genç kızı görenvatandaşlar polisi aradı. Genç kız, ekiplere kendisine yaklaşmaması yönüne uyarılarda bulundu. Bu sırada bacaklarını denize sarkıttı. Tam ayağa kalkacağı esnada vatandaş kendisini tutmak istedi ancak ayağı kayınca zor anlar yaşadı. Bu esnada kızın belindeki bıçakta yere düştü. Polis ekiplerininde müdahalesi sonucu gençkız atlamaktan son andakurtarıldı. O anlar kameralarayansıdı. Polis, olayla ilgiliinceleme başlattı.
Canına kıymak isteyen genç kız çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.
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