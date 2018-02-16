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Ölümün kıyısında

’de psikolojik sorunları olan genç kız, bıçakla intihara kalkıştı. Denize atlayacağı sırada bir vatandaş tarafından kurtarıldı...

Ölümün kıyısında
Bunalımdaki genç kız canına kıymak istedi. Bir vatandaş intihara engel oldu. Olay dün 'de yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç bir kız, belindeki bıçakla sahile gitti. İntihara teşebbüs etti. Eline aldığı bıçağı zaman zaman kendine dayayan zaman zaman da beline koyan genç kızı gören vatandaşlar polisi aradı. Genç kız, ekiplere kendisine yaklaşmaması yönüne uyarılarda bulundu. Bu sırada bacaklarını denize sarkıttı. Tam ayağa kalkacağı esnada vatandaş kendisini tutmak istedi ancak ayağı kayınca zor anlar yaşadı. Bu esnada kızın belindeki bıçakta yere düştü. Polis ekiplerinin de müdahalesi sonucu genç kız atlamaktan son anda kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Canına kıymak isteyen genç kız çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.
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