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Öfke patlaması!

Öfke patlaması!
Tacizciyi yakalayan vatandaşlar lince kalkıştı. Olay 10 Şubat günü 'da yaşandı. Adil G. (33) iddiaya göre önünde yürüyen E.T. ile yanındaki, isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 kadını, hem elle hem de sözle taciz etti. Şoke olan 3 kadın, bağırarak yardım istedi. Çevredekiler Adil G.'yi yakaladı. Öfkeli kalabalık, yol kenarında bir binanın yanına götürdükleri Adil G.'yi tekme tokat dövdü. Ardından da polise teslim etti. Bir vatandaş şunları söyledi: "Çığlık sesi duydum. Hemen bölgeye doğru koştum. Kadınlar çok korkmuştu. Tacizciyi yakaladık." Şüpheli ise çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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