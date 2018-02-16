Öfke patlaması!

Tacizciyi yakalayan vatandaşlar lince kalkıştı. Olay 10 Şubat günü Adana'da yaşandı. Adil G. (33) iddiaya göre önünde yürüyen E.T. ile yanındaki, isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 kadını, hem elle hem de sözle taciz etti. Şoke olan 3 kadın, bağırarak yardım istedi. Çevredekiler Adil G.'yi yakaladı. Öfkeli kalabalık, yol kenarındabir binanın yanına götürdükleriAdil G.'yi tekme tokatdövdü. Ardından da polise teslim etti. Bir vatandaş şunları söyledi: "Çığlık sesi duydum. Hemen bölgeye doğru koştum. Kadınlar çok korkmuştu. Tacizciyi yakaladık." Şüpheli ise çıkartıldığı nöbetçimahkemece tutuklanarakcezaevine gönderildi.
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