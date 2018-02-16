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Küçük kalplerde sevgisi

Küçük kalplerde Mehmetçik sevgisi
Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEM UR-SEN ) üyeleri Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli 'e destek olmak için yürüyüş yaptı.


Yürüyüşte küçük çocuklar da Türk bayraklarıyla asker ağabeylerine selam gönderdi.
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