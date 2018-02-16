İlerliyoruz

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Mehmetçik, Zeytin Dalı’nın 27. gününde 5 köyü daha teröristlerden arındırdı. Kaçacak delik arayan YPG’liler, çareyi Afrin’in merkezine dönmekte buldu. Divan Köyü’nün alınmasıyla batıdaki Raco ve Şeyh Hadid cepheleri birleştirildi
58 NOKTA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU
ÖSO, öğle saatlerinde de Şedya, Şerbanlı (Kum Reçe), Divan ve Karri köylerinin yanı sıra Karri Köyü'ndeki tepenin alındığını duyurdu. Böylece, Türkiye sınırı boyunca Raco'nun batısındaki güvenli cep ile Şeyh Hadid beldesinin kuzeyine uzanan diğer güvenli cep birleştirildi. Bu arada Azez ile Minnag arasındaki bölgede konuşlu ÖSO ile kentte bulunan teröristler arasında da çatışmalar yaşandı. Dün alınan noktalarla PKK işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 40'ı köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ olmak üzere 58 nokta örgütten kurtarılmış oldu.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün kara ve hava operasyonlarıyla PKK/KCK/PYDYPG ve DEAŞ mensubu 43 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528 oldu.
Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , Suriye , Türkiye , TSK
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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