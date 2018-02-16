Geyik ağacı!
E-Devlet soyağacı sorgulama işlemi, izdihamın ardından yeniden açıldı. Vatandaşlar, anında siteye tıkladı. Sosyal medya ise yıkıldı: Büyük büyük nenemin ismi Hanzo’ymuş!
BAYBURT'TAN ÇIKMAMIŞIZ
Millet Bayburt'u haritadan bulamıyor. Bizimkiler Bayburt'tan çıkmamış. Saklı kentin saklı çocuklarıyız biz.
Dedemin dedesinin dedesi, onu bulmak için gösterdiğim çabayı görseydi tarlaları amcalarımın yerine kesinlikle bana bırakırdı.
Babamın dedesinin dedesinin adı Huluhuki çıktı, sanırsın ki Güney Afrikalı sol bek.
Büyük büyük nenemin ismi Hanzo'ymuş la...
Babamın babasının annesinin 134 yaşında olduğuna mı şaşırayım yoksa kadının ismi Kudret olduğuna mı yoksa babasının adının Beto olduğuna mı karar veremedim...
Annemin babasının babasının annesinin babasının adı Pehlul'muş... Heralde sevgilisi de Pihter olmalı...
Atalarımın adı Muhi Ciki ve Hacı Ciki'ymiş. Çiki çiki baba şarkısının patenti bizimdir.
Keşke soyağacında ilerideki eşimin adını da yazsa. Birbirimizi daha fazla aramasak artık.
Totoş diye bir akrabamın olması beni üzdü...
Alt-üst soy raporuna vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam etti. E-Devlet üzerinden önceki gece kullanıma açılan sistem, 1 günde 5 milyon 32 bin belge üretti.
E-Devlet soy ağacı sorgulama hizmetinde, yoğunluğun ortadan kalkması için talep oluşturma hizmeti başlatıldı. Buna göre başvurunun ardından kişilerin soy ağaçları hazırlanacak. Siteye yükleme yapıldığında da telefon veya e-mail'den bilgilendirme yapılacak.
Etiketler: e devlet , Sosyal medya
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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