En acı ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde gazi olan UzmanÇavuş Yasin Yalçın (25), aynı operasyonda şehit olan komutanı Piyade Astsubay KıdemliÇavuş Ömer Bilal Akpınar'ın kabrini ve ailesini ziyaret ederek dua etti. O duygulu anlar fotoğraf kadrajına yansıdı. Şehidin annesi, gazinin gözyaşlarını sildi. Anne Ülker Akpınar, gazi Yalçın'ın alnından öptü. Akpınar, "Buvatana sahip çıkmalıyız. Valiolarak, kaymakam olarak,vatandaş olarak. Bu vatanımızıhainlere, kafirlere yemetmemeliyiz" diye konuştu.
GAZİ Yasin Yalçın, arkadaşı şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.
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