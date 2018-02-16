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En acı ziyaret

En acı ziyaret
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı 'nın 19'uncu gününde gazi olan Uzman Çavuş Yasin Yalçın (25), aynı operasyonda şehit olan komutanı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın kabrini ve ailesini ziyaret ederek dua etti. O duygulu anlar fotoğraf kadrajına yansıdı. Şehidin annesi, gazinin gözyaşlarını sildi. Anne Ülker Akpınar, gazi Yalçın'ın alnından öptü. Akpınar, "Bu vatana sahip çıkmalıyız. Vali olarak, kaymakam olarak, vatandaş olarak. Bu vatanımızı hainlere, kafirlere yem etmemeliyiz" diye konuştu.


GAZİ Yasin Yalçın, arkadaşı şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.
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