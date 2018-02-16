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Emniyet müdürüne fuhuştan gözaltı

Emniyet müdürüne fuhuştan gözaltı
İstanbul'da Hakan Ato liderliğindeki suç örgütüne 15 Aralık 2017'de operasyon düzenleyen emniyet güçleri; fuhuşa teşvik, gibi suçlamalarla 15 zanlıyı yakaladı. Soruşturma derinleştirildi. Haklarında rüşvet aldığı ve görevi kötüye kullandığı yönünde bulgular olan Kadıköy İlçe Emniyet eski Müdürü İbrahim Kocaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
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