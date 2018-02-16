Emniyet müdürüne fuhuştan gözaltı

; 21 / 11 15 / 8 11 / 2 4 / -9 14 / 2 15 / 4 13 / 3 18 / 12 2 / -13 15 / 6 18 / 8 11 / 5 12 / 3 15 / 2 10 / -3 11 / 5 13 / 0 7 / -4 12 / 2 10 / 4 14 / 7 10 / 6 12 / 2 13 / 1 13 / 8 14 / 1 14 / 7 10 / 4 15 / 1 12 / 1 4 / -8 13 / 4 14 / 4 15 / 8 12 / 2 4 / 0 18 / 9 15 / 1 9 / 3 10 / 7 17 / 9 15 / 7 14 / 4 13 / 3 5 / -8 12 / 1 14 / -1 13 / 3 10 / 4 14 / 1 15 / 8 12 / 7 13 / 4 12 / 2 14 / 1 16 / 8 12 / 7 21 / 14 13 / 5 11 / 0 12 / 3 13 / 2 15 / 7 21 / 9 15 / 7 12 / 7 16 / 8 12 / 5 13 / 8 12 / 2 16 / 7 10 / 4 9 / 5 14 / 6 15 / 8 15 / 0 12 / 5 7 / -3 11 / 7 10 / 0 10 / 6 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak İstanbul'da Hakan Ato liderliğindeki suç örgütüne 15 Aralık 2017'de operasyon düzenleyen emniyet güçleri; fuhuşa teşvik, gibi suçlamalarla 15 zanlıyı yakaladı. Soruşturma derinleştirildi. Haklarında rüşvet aldığı ve görevi kötüye kullandığı yönünde bulgular olan Kadıköy İlçe Emniyet eski Müdürü İbrahim Kocaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
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