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Denizde ceset

Denizde ceset
İstanbul Bakırköy'de yürüyüş yapan vatandaşlar, dün deniz üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. Polise haber verdi. Tekneyle kısa sürede cesedin olduğu bölgeye giden deniz polisi dalgıçları, cesedi torbaya koyarak kıyıya çıkarttı. İncelemede, üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin yaklaşık 2 günlük olduğu belirtildi. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Barış SÖZAL
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