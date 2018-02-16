Cinderes’e terörist taşıdılar

Türkiye'nin güney sınırlarını YPG'den temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 27'nci gününde en önemli cephelerden biri olan Güney Batı hattında TSK ve ÖSO, Cinderes kasabasını kuşatmaya aldı. Afrin kent merkezinden önceki en önemli stratejik nokta olan Cinderes'e terör örgütü YPG'nin silah ve terörist sevkiyatı da görüntülendi. Bölgeye sivilleri gönderen YPG'nin böylelikle hem sözde canlı kalkan kullanacağı hem de "Türkiye sivillere saldırıyor" yalanını ortaya atacağı belirtildi.
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