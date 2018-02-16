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ABD’ye YPG resti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tillerson’ı kabul etti. ABD’li bakana, “YPG’ye verilen desteği kesin” dedi

ABD’ye YPG resti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere 'de bulunan Bakanı 'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 19.40'ta başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Tillerson'a ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya sağladığı destekten duyulan rahatsızlığı güçlü bir şekilde dile getirdi. Görüşmede, Suriye'deki son durumun yanı sıra, terörle mücadele ikili ve bölgesel gelişmeler de masaya yatırıldı. Zirve sonrası yapılan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin beklentileri ve öncelikleri Tillerson'a açık bir şekilde iletildi" denildi.

SKANDAL AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 11 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret etmişti. Tillerson, dün öğle saatlerinde Türkiye ziyareti öncesinde "YPG'ye asla ağır silahlar vermedik. Dolayısıyla geri alınacak bir bir şey yok" şeklinde skandal sözler sarf etmişti.

3 SAAT 15 DAKİKALIK TOPLANTI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un toplantısı saat: 19.40'ta başladı. Külliye'deki kritik görüşme, tam 3 saat 15 dakika sürdü.
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