ABD’ye YPG resti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 19.40'ta başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Tillerson'a ABD'ninterör örgütü PYD/PKK'ya sağladığı destektenduyulan rahatsızlığı güçlü birşekilde dile getirdi. Görüşmede, Suriye'deki son durumun yanı sıra, terörle mücadele ikili ve bölgesel gelişmeler de masaya yatırıldı. Zirve sonrası yapılan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin beklentilerive öncelikleri Tillerson'a açık birşekilde iletildi" denildi.
SKANDAL AÇIKLAMA ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 11 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret etmişti. Tillerson, dün öğle saatlerinde Türkiye ziyareti öncesinde "YPG'ye asla ağır silahlar vermedik.Dolayısıyla geri alınacak bir bir şeyyok" şeklinde skandal sözler sarf etmişti.
3 SAAT 15 DAKİKALIK TOPLANTI Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un toplantısı saat: 19.40'ta başladı. Külliye'deki kritik görüşme, tam 3 saat 15 dakika sürdü.
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