Sert kayaya çarptılar!

Yunan Sahil Güvenliği'ne ait 3 bot önceki gün Kardak kayalıklarını geçti. Türk kara sularına girdi. 15 dakika boyunca sınırlarımızı ihlal etti. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunan botuna çarparak karasularımızdan gönderdi. Olayın ardından ise Türkiye teyakkuza geçti. Kardak kayalıklarının etrafı dün 2 hücum botu, 6 sahil güvenlik botu, 1 savaş gemisi ve 1 arama kurtarma gemisi ile çevrildi.
BAK ŞU HADSİZE... Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan botları ise Sahil Güvenlik ekiplerimizi görünce bir milim bile ilerleyemedi. Bu arada Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos yine haddini aştı. "En iyi Türk ölü Türk'tür" şeklinde skandal açıklamalar yaptı. Türkiye bu ifadeye sert çıktı.
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