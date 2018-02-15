Öğretmenim canım benim

ABD'de Hint asıllı işadamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı, önce 2018 yılı için 'En iyi 50 öğretmen'i seçti. Listeye giren Samsun Ayvacık Anaokulu Müdürü NurtenAkkuş'a, sevindirici bir haber daha geldi. Akkuş, yapılan değerlendirme ve elemenin ardından bu kez 10öğretmen arasında gösterildi. Böylelikle bir Türk öğretmeni, ilk kez listede bu kadar yükseldi. Bu başarıyı "Baba bana masal anlat", "Oyuncak kumbara" ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri sayesinde yakalayan Akkuş, duygularını şöyle anlattı:
ÖDÜL 1 MİLYON DOLAR Ülkeme bu gurur yaşattığım için çok mutluyum. Şu an 10 finalist var ve 18 Mart'ta ödül töreninde birinci açıklanacak. O gün ülkemizin bayrağı da ilk kez finalistlerin olduğu sahnede yer alacak. İnşallah, Allah birinci olmayı ve ülkeme bu başarıyı kazandırmayı da bana nasip eder. Eğer 1 milyondolarlık büyük ödülü kazanırsam,bu parayı öncelikle tüm dünyada,Suriye'de, Filistin'de savaş mağduruolan, Afrika'da açlıkla ve yoksulluklamücadele eden çocuklariçin proje geliştirip, eğitim imkanıbulamayan çocuklar için harcayacağım. 2014 yılında da yine Samsun'lu Dilek Livaneli, aynı vakıf tarafından dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında seçilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.