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Öğretmenim canım benim

’lu anaokulu öğretmeni , ’deki bir vakıf tarafından, dünyanın en iyi 10 eğitimcisinden biri seçildi

Öğretmenim canım benim
ABD'de Hint asıllı işadamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı, önce 2018 yılı için 'En iyi 50 öğretmen'i seçti. Listeye giren Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş'a, sevindirici bir haber daha geldi. Akkuş, yapılan değerlendirme ve elemenin ardından bu kez 10 öğretmen arasında gösterildi. Böylelikle bir Türk öğretmeni, ilk kez listede bu kadar yükseldi. Bu başarıyı "Baba bana masal anlat", "Oyuncak kumbara" ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri sayesinde yakalayan Akkuş, duygularını şöyle anlattı:

ÖDÜL 1 MİLYON DOLAR
Ülkeme bu gurur yaşattığım için çok mutluyum. Şu an 10 finalist var ve 18 Mart'ta ödül töreninde birinci açıklanacak. O gün ülkemizin bayrağı da ilk kez finalistlerin olduğu sahnede yer alacak. İnşallah, Allah birinci olmayı ve ülkeme bu başarıyı kazandırmayı da bana nasip eder. Eğer 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazanırsam, bu parayı öncelikle tüm dünyada, Suriye'de, Filistin'de savaş mağduru olan, Afrika'da açlıkla ve yoksullukla mücadele eden çocuklar için proje geliştirip, eğitim imkanı bulamayan çocuklar için harcayacağım. 2014 yılında da yine Samsun'lu Dilek Livaneli, aynı vakıf tarafından dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında seçilmişti.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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