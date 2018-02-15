Memleket sevdası

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla nikah töreni düzenlendi. Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olan Uzman Çavuş Orkun Can Bakılan da dünyaevine girmek için Afrin'den memleketine geldi.
Balıkan, "Çok mutluyum. Eda'mla evlendim. Bu mutlu günümde yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4 yıldır askerim. Evlenmek için izine geldim. Allah nasip ederse 10 gün sonra tekrar görevimin başına döneceğim" dedi.
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