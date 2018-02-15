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Memleket sevdası

Memleket sevdası
'ın Çaycuma İlçesi'nde "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla nikah töreni düzenlendi. 'nda görevli olan Uzman Çavuş Orkun Can Bakılan da dünyaevine girmek için Afrin'den memleketine geldi.


Balıkan, "Çok mutluyum. Eda'mla evlendim. Bu mutlu günümde yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4 yıldır askerim. Evlenmek için izine geldim. Allah nasip ederse 10 gün sonra tekrar görevimin başına döneceğim" dedi.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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