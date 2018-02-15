Kadına şiddetin fotoğrafı
Adana'da öfkeli koca, baba evine dönen eşini feci şekilde dövdü. Kadın tanınmaz hale geldi. Cani ise tutuklanarak cezaevine gönderildi
Koca, karısını sürekli dövüyordu. Dayaktan bıkan genç kadın, yaklaşık bir yıl önce 2 çocuğunu da alarak babası Halil Kara'nın evine yerleşti. Çiçin, yasak ilişki yaşadığı kadından ayrılınca eşi Gamze'yle barışmak istedi. Ancak genç kadın kabul etmedi. Bu duruma sinirlenen Murat Çiçin, dün eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü.
Murat Çiçin, eşi Gamze Çiçin'i dövdü. Kadının eski halinden eser kalmadı.
'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'
Vatandaşlar tarafından kurtarılan ve tanınmaz hale gelen kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dayakçı koca gözaltına alınıp tutuklandı. Eşinin en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Gamze Çiçin, devletten koruma talep etti ve şunları söyledi: "Boşanmak istedim ama maddi imkansızlık nedeniyle davayı açamamıştım. Barışma talebini kabul etmiyordum, kuzeni ile birlikte bana saldırıp dövdüler. Tekrar bana zarar vermelerinden korkuyorum. Bu yüzden de koruma verilmesini istiyorum. Yargılanıp, en ağır cezaya çarptırılsın." Darp nedeniyle gözleri moraran genç kadın, gözlerini açamadığı için yürümekte güçlük çekti.
Nazan ERDEM
Etiketler: Adana
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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