İçeri Alman

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile sınır ötesinde kan lobisine büyük darbe indirdi. Terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyon hız kesmedi. Kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ise dün hakim karşısına geçti. Türkiye'nin terörlemücadelesine destek vermeyen Avrupa,Demirtaş'ı izlemek için sıraya girdi.
NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI Demirtaş'ın, "örgüt yöneticiliği" suçundan açılan davasının görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman'ın da bulunduğu bir grup büyükelçilik görevlisi de duruşmayı izlemek istedi. Ancak Büyükelçi Erdman ve beraberindekilerin güvenlik gerekçesiyle içeri girmesine izin verilmedi. Bunun üzerine Erdman, ülke bayrağının bulunduğu makam aracına binip geri gitti.
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