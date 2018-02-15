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İçeri Alman

Alman Büyükelçi Martin Erdman, Demirtaş’ın duruşmasını izlemek için cezaevine gitti. Ancak içeri girmesine izin verilmedi. Bunun üzerine ülke bayrağının bulunduğu makam aracına binip geri döndü...

İçeri Alman
Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile sınır ötesinde kan lobisine büyük darbe indirdi. Terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyon hız kesmedi. Kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin eski eşbaşkanı ise dün hakim karşısına geçti. Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermeyen Avrupa, Demirtaş'ı izlemek için sıraya girdi.


NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Demirtaş'ın, "örgüt yöneticiliği" suçundan açılan davasının görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman'ın da bulunduğu bir grup büyükelçilik görevlisi de duruşmayı izlemek istedi. Ancak Büyükelçi Erdman ve beraberindekilerin güvenlik gerekçesiyle içeri girmesine izin verilmedi. Bunun üzerine Erdman, ülke bayrağının bulunduğu makam aracına binip geri gitti.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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