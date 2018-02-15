Hesabını soruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi Musa Özalkan’ın ailesini ziyaret etti. “Biz yolumuzda emin adımlarla devam edeceğiz. Hesabını da inşallah soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz” dedi...
Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidiydi... Eşine ve ailesine "Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer'deki Türkmen Bala'lar için anaokul-kreş veya kültür merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir. Aileme iletirsin, telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun, şahit olsun" dedi. Şehit Özalkan cennete uğurlanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışmasının ardından Sincan'a gitti. Şehit Özalkan'ın ailesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ve beraberindekileri şehidin babası Selahattin Özalkan karşıladı.
EMİN ADIMLARLA... Şehit Özalkan'ın annesi Hatice Özalkan'ın sözleri Erdoğan'ı duygulandırdı. Hatice Özalkan, "Rabbim onu bana armağan etti. Rabbim emaneti vakti saati geldi, benden aldı. Rabbim Peygamberimiz'le komşu eylesin, bizi de yanlarına komşu eylesin. Şefaatinden mahrum etmesin. Allah'ım iç ve dış düşmanlarımızı kahr u perişan eylesin" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Biz yolumuzda emin adımlarla devam edeceğiz. Hesabını da inşallah soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz" diye konuştu.
AFRİKA'YA FETÖ UYARISI Erdoğan ve Gambiya'lı mevkidaşı Barrow ile biraraya geldi. Afrika ülkelerine FETÖ uyarısı yapan Cumhurbaşkanı, "Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı sadece Türkiye için değil, varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Ne kadar erken tedbir alırsınız o kadar iyi" dedi.
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