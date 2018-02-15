;
Yol Durumu
  1. Berlin'de sürpriz görüşme
  2. Bekovası aslanları

H'A'v takımı



Askerimizin can dostu "mayın arama köpekleri" Burseya Dağı'na tuzaklanan bombaları bir bir buldu. 'Burun' farkıyla 11 yeni kahramanımız oldu! Silahlı Kuvvetlerimiz'in silahsız komandoları, uzaktan baktı, yakından kokladı! Tonlarca patlayıcıyı bulup askerimizi korumayı başardı!
Etiketler:
  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar