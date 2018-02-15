Branda vurduk

Zeytin Dalı Harekatı, hız kesmedi. Mehmetçik şimdiye kadar Afrin’deki 54 noktayı kanlı örgütten temizledi. Son olarak Kude Köyü’ndeki hainler etkisiz hale getirildi. İHA’lara yakalanmamak için ağaç altlarına kazılan ve üstleri branda ile örtülen inler ise yerle bir edildi...
Türk Silahlı Kuvvetleri önce Fırat Kalkanı şimdi de Zeytin Dalı Harekatı ile destan yazdı. Afrin'de yürütülen operasyon hız kazandı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/KCK/ PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının terk edip kaçtıkları birçok barınak, sığınak ve beton mevzi de ortadan kaldırıldı. Böylece Afrin'de etkisiz hale getirilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı terörist sayısı bin 485'e çıktı. Bu arada bazı sığınakların girişlerinin gizlenme şekli dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu terör inlerinin özellikle insansız hava araçları (İHA) tarafından tespitinin önlenmesi için ağaçların altına yapıldığı anlaşıldı.
SIZAMADILAR: 8 YPG'Lİ ÖLDÜ TSK, YPG'li teröristlerin Afrin'e bağlı Ağkale köyüne sızma girişimini püskürttü. 8 alçak etkisiz hale getirilirken, bir hain ise canlı olarak ele geçirildi.
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