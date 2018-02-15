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aslanları

Mehmetçik, 'nda sızma olduğunu anladı. Yolu açtı. Pusuya yattı. Teröristleri çembere aldı. Ve hepsini bir bir hakladı. İşte o destan...

Bekovası aslanları
Saat 04.00 sularıydı. PKK/PYD'li teröristler, köyünün arkasından dolandı. Küçük Darmık Dağı'ndaki tünellere sızdı. Amaçları, 1027 rakımlı tepedeki gibi askerimize tuzak kurmaktı!

Ama Mehmetçiğin de planı vardı! Timler, ateş açmadı. Yol verip pusuya yattı! Teröristler yaklaştı. Ve kahramanlar ortaya çıktı. 5 saat çatıştı. Bilanço, kalleşlerin arkasındaki güçlere de kim olduğumuzu hatırlattı: 13 ölü, 10 yaralı, 5 teslim!


Mevlüt YÜKSEL
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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