Bekovası aslanları

Saat 04.00 sularıydı. PKK/PYD'li teröristler, Bekovası köyünün arkasından dolandı. Küçük Darmık Dağı'ndaki tünellere sızdı. Amaçları, 1027rakımlı tepedeki gibi askerimize tuzak kurmaktı!
Ama Mehmetçiğin de planı vardı! Timler, ateş açmadı. Yol verip pusuya yattı! Teröristler yaklaştı. Ve kahramanlar ortaya çıktı. 5 saat çatıştı. Bilanço, kalleşlerin arkasındaki güçlere de kim olduğumuzu hatırlattı: 13ölü, 10 yaralı, 5 teslim!
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