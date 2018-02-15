Banka soygunu

Silahlı soygun dün İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Banka şubesine giden silahlı soyguncu, önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı. Emniyet güçleri alarma geçti. Şok geçiren bazı banka çalışanları gözyaşlarını tutamadı. Güvenlik görevlisi ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, ikisilahı bulunan şüpheliyiyakalamak için çalışmabaşlattı.
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