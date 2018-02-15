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soygunu

Banka soygunu
Silahlı soygun dün Üsküdar'da yaşandı. şubesine giden silahlı soyguncu, önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı. Emniyet güçleri alarma geçti. Şok geçiren bazı banka çalışanları gözyaşlarını tutamadı. Güvenlik görevlisi ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, iki silahı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Furkan KARA
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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