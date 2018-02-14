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Yardımı aks'Atme'dik

Yardımı aksAtmedik
Türkiye hem askeri hem de insani operasyonlarını hızlandırdı. Hatay sınırında bulunan Atme Kampı, YPG'li teröristlerin roketli saldırılarına maruz kaldı. 1 milyon kişinin bulunduğu kamptaki Atmeliler, YPG'li hainlerden kurtulmak için gün saymaya başladı.


İhtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Kızılayı, Suriye'nin İdlib şehrindeki Türkiye sınırına yakın olan Atme bölgesinde yer alan kamplara yardım ulaştırdı. Türk ı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, "Günlük 35 bin ekmek olan dağıtımımızı artırarak 70 binin üzerine çıkardık" ifadesini kullandı.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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