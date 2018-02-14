Yardımı aks'Atme'dik

Türkiye hem askeri hem de insani operasyonlarını hızlandırdı. Hatay sınırında bulunan Atme Kampı, YPG'li teröristlerin roketli saldırılarına maruz kaldı. 1 milyon kişinin bulunduğu kamptaki Atmeliler, YPG'li hainlerden kurtulmak için gün saymaya başladı.
İhtiyaç sahiplerineyönelik yardım çalışmalarını aralıksızsürdüren Türk Kızılayı, Suriye'nin İdlibşehrindeki Türkiye sınırına yakın olanAtme bölgesinde yer alan kamplarayardım ulaştırdı. Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, "Günlük 35 bin ekmek olan dağıtımımızı artırarak 70 binin üzerine çıkardık" ifadesini kullandı.
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