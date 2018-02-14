;
Yol Durumu
  1. Foto finiş
  2. Özel harekat

Vatan aşkına

Vatan aşkına
Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan, Afrin'deki operasyonda şehadete ulaştı. Kahraman şehidimizin ardından sevgilisi Tuğçe, Twitter'dan bir fotoğraf paylaştı. Şehidin kendisine bıraktığı eşyalarını gösterip altına şunları yazdı: "Yüzük hala bende. Afrin'e giderken sana ördüğüm atkıyı da götürmüşsün. Senin yerin benim kalbim. Orada ölümsüzsün. Hakkını helal et Ali'm..."

Etiketler:
  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar