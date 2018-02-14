Topu yuttu!
Şila isimli köpek, oyun oynarken top yuttu. Bir saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Yeniden bahçelerde koşuşturdu
Köpeğin midesinden, 3 santimetrelik plastik top çıktı.
Klinikte 3 gün müşahede altında tutulan 'Şila' ise sağlığına kavuşunca, sahibine teslim edildi. Şila'yı acilen ameliyata aldıklarını belirten Veteriner Eker, "Yaptığımız muayenede top yuttuğunu tespit ettik. Midesinden 3 santimetre çapında bir oyun topu çıkardık. Sağlığına kavuştu ve taburcu ettik. Yavru köpeklerin yutabilecekleri boyuttaki şeylerle oynaması doğru değil. Dişleri kaşınıyor, ısırmaya çalışıyorlar ve ısırırken de yutabiliyorlar. Sivriyse bağırsaklarda yırtılmalara yol açabiliyor. Sahiplerinin dikkatli olmaları gerekiyor" dedi. İlksen Alamur ise eşinin bahçeye saldığı Şila'nın çocuklarla oynarken topu yuttuğunu ifade ederek, "2-3 gün tuvaletini yapamadı, yemek yemedi. Ben de veteriner kliniğine götürdüm. Röntgen çektiler ama, plastik olduğu için top görünmedi. Muayeneden sonra ameliyata aldılar. Topu çıkardılar. Şu anda iyi, sağlığı yerinde. Evimize getirdik ve besliyoruz" diye konuştu.
Etiketler: Edirne
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
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