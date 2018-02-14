Isparta'da dün sabah bir binanın 4. katından düşen 38 yaşındaki Songül Gülgönül, ağır yaralı halde hastaneye sevk edildi. Genç kadın, yapılantüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili "kaza, cinayet veintihar" gibi her şüpheyi değerlendirdi. Genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, eşinden bir süre haber alamayan Ali Gülgönül, kayıp başvurusunda bulunmak amacıyla Gülistan Polis Merkezi'ne müracaat etti. Genç adam, karakoldakayıp başvurusu yaptığı eşinin öldüğünüöğrenince şok geçirdi. Yıkılan Ali Güngönül, ölen eşini teşhis etti. Olaylailgli soruşturmanın sürdüğükaydedildi. Talihsiz kadınınyakınları ise sinir krizigeçirdi.
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