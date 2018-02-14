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'Son'gül

38 yaşındaki Songül Gülgönül, bir binanın 4. katından düşerek can verdi. Karısından haber alamayan Ali Gülgönül ise kayıp başvurusu yapmak için gittiği polis merkezinde eşinin öldüğünü öğrendi...

Songül
Isparta'da dün sabah bir binanın 4. katından düşen 38 yaşındaki Songül Gülgönül, ağır yaralı halde hastaneye sevk edildi. Genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili "kaza, cinayet ve intihar" gibi her şüpheyi değerlendirdi. Genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, eşinden bir süre haber alamayan Ali Gülgönül, kayıp başvurusunda bulunmak amacıyla Gülistan Polis Merkezi'ne müracaat etti. Genç adam, karakolda kayıp başvurusu yaptığı eşinin öldüğünü öğrenince şok geçirdi. Yıkılan Ali Güngönül, ölen eşini teşhis etti. Olayla ilgli soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Talihsiz kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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