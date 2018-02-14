'Şan'ssız öğrenci

Bolu'da müzik öğretmeni Gökhan K., şandersi verdiği B.B.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Suçsuz olduğunu belirten sanık, "Ses eğitimi için nefes egzersizi yapmamız gerekiyordu. Ben diyafram nefesi için göğsüne dokunarak bunu anlattım. Şan eğitiminde göğsün üst kısmına dokunulması gereklidir. Ben suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Bunalıma girdiğini belirten B.B. ise "Bana cinsel istismarda bulundu. 'Senden çok etkilendim' dedi. Daha önce de şan derslerialdım. Ama sanığındediği gibi göğsedokunmalı bir uygulamaolmadı" dedi.
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