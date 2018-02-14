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'Şan'ssız öğrenci

Şan dersi aldığı öğretmeni tarafından taciz edilen liseli kız, bunalıma girdi

Bolu'da müzik öğretmeni Gökhan K., şan dersi verdiği B.B.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Suçsuz olduğunu belirten sanık, "Ses eğitimi için nefes egzersizi yapmamız gerekiyordu. Ben diyafram nefesi için göğsüne dokunarak bunu anlattım. Şan eğitiminde göğsün üst kısmına dokunulması gereklidir. Ben suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Bunalıma girdiğini belirten B.B. ise "Bana cinsel istismarda bulundu. 'Senden çok etkilendim' dedi. Daha önce de şan dersleri aldım. Ama sanığın dediği gibi göğse dokunmalı bir uygulama olmadı" dedi.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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