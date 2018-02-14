Kupon yattı!

Adana polisi, internet ortamında yasadışı bahis oynatan çeteyi takibe aldı. Dün 9 ilde şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da zanlıların ev ve işyerleri arandı. Çoğu kadın, 100 kişiyi gözaltına alındı. Operasyon sürerken, bahis çetesinin diğer üyeleri farklı bankalarda bulunan 15.5milyon lirayı hesaplardan çekerek İstanbul Sabiha GökçenHavalimanı'ndan yurt dışına kaçırmaya çalıştı. Ancak bu grup da kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan bir çete üyesinin üzerinden 500 bin lira nakit para çıktı. Ayrıca çete liderlerinin yasadışı bahis oynatarak elde ettikleri paraları yatırmak için hesaplarını kullandıkları kişilere aylık 2 bin 500 lira maaş verdikleri de saptandı. Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü açıklandı.
İŞTE EVRENSEL ÇETE Zanlıların, başta ABD ve Almanya olmak üzere Hong Kong, Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Taylan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Gürcistan, Belçika, Afrika ve Estonya uzantılı sitelerden oyun oynattıkları saptandı.
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