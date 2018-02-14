Foto finiş
Afrin’de sivil kılığındaki teröristlerin roket saldırılarını nasıl düzenlediği İHA’lar tarafından görüntülendi. Saldırı sonrası inlerine kaçan teröristler yerle bir edildi
Zafer pozuyla geldiler
'SİVİL GİYİNİN' EMRİ VERDİLER
Böylelikle YPG'nin "Sivilleri vuruyorlar" yalanı da tescillenmiş oldu. Örgütün yayın organı ANF'ye konuşan YPG'li bir komutan, hemen her evde sivil giyimli en az bir YPG'linin bulunduğunu ve böylelikle sokak çatışmaları öncesinde halkla teröristlerin ayırt edilememesi için bunu yaptıklarını söylemişti. Ayrıca PKK'nın kentteki teröristlere 'Üniformalarınızı çıkartıp sivil halkın arasına karışın' talimatı verdiği de üzerinde sivil kıyafetlerle yakalanan bir teröristin itirafı sonucu öğrenilmişti.
Ateş açtılar
Havaya uçtular
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
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ab bak siviller kimlermiş aslında sende biliyorsun amma işin kahpelik
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