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Foto finiş

Afrin’de sivil kılığındaki teröristlerin roket saldırılarını nasıl düzenlediği ’lar tarafından görüntülendi. Saldırı sonrası inlerine kaçan teröristler yerle bir edildi

Foto finiş
Hatay, Reyhanlı ve 'te bugüne kadar 7 sivilin öldüğü, 113 sivilin de yaralandığı saldırıların failleri 'lar tarafından görüntülendi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İHA'lar tarafından çekilen görüntüler, / terör örgütü mensuplarının meskun mahallerden Türkiye'ye yönelik saldırılarını gözler önüne serdi. Cinderes'in kenar mahallelerinde çekilen görüntülerde, üzerinde top bulunan özel donanımlı bir aracın etrafında sivil kıyafetli üç teröristin atış yaparak bölgeden ayrıldığı görüldü. Zafer işaretleri yaparak başka teröristlerin de bulunduğu örgüt karargahına giden sivil görünümlü YPG'lilerin burada havaya uçurulduğu görüntülendi.


Zafer pozuyla geldiler

'SİVİL GİYİNİN' EMRİ VERDİLER
Böylelikle YPG'nin "Sivilleri vuruyorlar" yalanı da tescillenmiş oldu. Örgütün yayın organı ANF'ye konuşan YPG'li bir komutan, hemen her evde sivil giyimli en az bir YPG'linin bulunduğunu ve böylelikle sokak çatışmaları öncesinde halkla teröristlerin ayırt edilememesi için bunu yaptıklarını söylemişti. Ayrıca PKK'nın kentteki teröristlere 'Üniformalarınızı çıkartıp sivil halkın arasına karışın' talimatı verdiği de üzerinde sivil kıyafetlerle yakalanan bir teröristin itirafı sonucu öğrenilmişti.


Ateş açtılar


Havaya uçtular
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

ab bak siviller kimlermiş aslında sende biliyorsun amma işin kahpelik

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2018 10:52
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