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Cankurtaran kamyonet

Cankurtaran kamyonet
İstanbul 'nda bir binanın 4. katında yalnız yaşayan Deniz Uysal (30), iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle kendini pencereden aşağıya attı. Genç kadın, sokak üzerinde park halindeki b ir kamyonetin kasasına düştü. Olayı gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Görevliler, ilk müdahale sonrası boyunluk taktıkları kadını hastaneye kaldırdı. Olayı gören bir kadın, "Camdaydı, düşmedi. Bir anda kendini attı. Arabanın üzerine düşmeseydi kurtulamazdı" dedi.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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