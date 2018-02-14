Cankurtaran kamyonet

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın 4. katında yalnız yaşayan Deniz Uysal (30), iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle kendini pencereden aşağıya attı. Genç kadın, sokak üzerinde park halindeki b ir kamyonetin kasasına düştü. Olayı gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Görevliler, ilk müdahale sonrası boyunluk taktıkları kadını hastaneye kaldırdı. Olayı gören bir kadın, "Camdaydı, düşmedi.Bir anda kendiniattı. Arabanın üzerine düşmeseydi kurtulamazdı" dedi.
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