Altüst oldular

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin ve Azez arasında bulunan terör noktaları temizlendi. Savaş uçaklarımızın bombardımanı sonrası teröristlerin kullandığı '135.Tugay Merkezi yerle bir edildi.
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Şehrin hemen dışında Afrin'e hakim bir noktada bulunan ve 2012'den beri üs olarak kullanılan merkezin, bombardıman sonrasında ne hale geldiği uydu fotoğraflarıyla tespit edildi. YPG üssünün Afrin'i korumak için kullanıldığı öğrenildi.
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