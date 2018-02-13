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Pensilvanya’dan Atina’ya hainlik hattı

Pensilvanya’dan Atina’ya hainlik hattı
FETÖ'cü hainler, ülkelerini dolarlara sattı. Gerçek kimlikleri ortaya çıkınca paniğe kapıldı. Kimi okyanus ötesine geçip teröristbaşının yanına kaçtı. Kimisi de ve başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde saklanmaya başladı. En çok kaçış ise komşu Yunanistan'a oldu. Komşu'ya iltica talebinde bulunanların sayısı bin 827'e çıktı. Pensilvanya'dan bir grup 'cünün ise geçen Ocak ayı sonunda sessiz sedasız Yunanistan'a gittiği anlaşıldı. Atina ile Selanik'de en az 15 FETÖ'cü ile temasa geçen örgüt üyelerinin, Yunan başkentindeki bir hastaneye de giderek doğum yapan bir kadını ziyaret ettiği ortaya çıktı. Buradaki diğer hainlere de yardım ettikleri saptandı.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

cibilliyetsizler cehenneme gitsinler zaten orya odun lazım

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cevapla 13.02.2018 10:12
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