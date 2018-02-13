Pensilvanya’dan Atina’ya hainlik hattı

FETÖ'cü hainler, ülkelerini dolarlara sattı. Gerçek kimlikleri ortaya çıkınca paniğe kapıldı. Kimi okyanus ötesine geçip teröristbaşının yanına kaçtı. Kimisi de Yunanistan ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde saklanmaya başladı. En çok kaçış ise komşu Yunanistan'a oldu. Komşu'ya iltica talebinde bulunanların sayısı bin 827'e çıktı. Pensilvanya'dan bir grup FETÖ'cünün ise geçen Ocak ayı sonunda sessiz sedasız Yunanistan'a gittiği anlaşıldı. Atina ile Selanik'deen az 15 FETÖ'cü ile temasageçen örgüt üyelerinin, Yunanbaşkentindeki bir hastaneye de giderek doğum yapan bir kadını ziyaret ettiği ortaya çıktı. Buradaki diğer hainlere de yardım ettikleri saptandı.
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cibilliyetsizler cehenneme gitsinler zaten orya odun lazım
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