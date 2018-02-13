Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara İskitler'de lastikçi esnafını ziyaret etti. Erdoğan, esnafın ricası üzerine hasta olan bir vatandaşla telefonda görüşerek Allah'tan şifa diledi. Esnaf, "Bizi de götür Afrin'e başkanım" dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evvelallah Kemal'in takımı bir tarafa herkes 'Bizi de Afrin'e götür' diyor. Afrin dediğimiz anda bu millet hazır" dedi.
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